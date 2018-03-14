Генштаб Турции сообщил о нейтрализации более трех тысяч боевиков в Африне

АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3444 члена PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в среду генеральный штаб ВС Турции.

Во вторник сообщалось о 3393 нейтрализованных боевиках.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3444 члена террористических организаций. Операция успешно продолжается", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погибли 44 турецких военных.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России