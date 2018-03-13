Курдские ополченцы сообщили о ликвидации 30 боевиков в Африне за сутки

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Отряды курдского ополчения в ходе продолжающихся боев в сирийском Африне за сутки ликвидировали 30 боевиков "Сирийской свободной армии" (FSA), которая участвует на стороне турецкой армии в операции "Оливковая ветвь". Об этом сообщил во вторник медиацентр Курдских сил самообороны (КСС).

"В районе деревни Билле (Бекле) со вчерашнего дня происходят столкновения. На момент подготовки этого отчета ликвидированы 19 террористов", — сообщил медиацентр.

По его данным, также ожесточенные столкновения продолжаются в районе Шейх аль-Хадид, в ходе которых уничтожены 11 боевиков. Турецкая сторона активно использует в боях авиацию и тяжелую артиллерию, добавили в медиацентре.

"Несмотря на резолюцию № 2401 Совета Безопасности ООН, по которой все стороны должны прекратить военные действия, турецкое государство продолжает нарушать международные резолюции, а наши люди в Африне становятся объектом воздушных налетов", — отметил медиацентр КСС.

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