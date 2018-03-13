Курдские ополченцы сообщили о ликвидации 30 боевиков в Африне за сутки

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Отряды курдского ополчения в ходе продолжающихся боев в сирийском Африне за сутки ликвидировали 30 боевиков "Сирийской свободной армии" (FSA), которая участвует на стороне турецкой армии в операции "Оливковая ветвь". Об этом сообщил во вторник медиацентр Курдских сил самообороны (КСС).
По его данным, также ожесточенные столкновения продолжаются в районе Шейх аль-Хадид, в ходе которых уничтожены 11 боевиков. Турецкая сторона активно использует в боях авиацию и тяжелую артиллерию, добавили в медиацентре.
"Несмотря на резолюцию № 2401 Совета Безопасности ООН, по которой все стороны должны прекратить военные действия, турецкое государство продолжает нарушать международные резолюции, а наши люди в Африне становятся объектом воздушных налетов", — отметил медиацентр КСС.
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