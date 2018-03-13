Сирийские военные нашли подпольный "монетный двор" ИГ* в Дейр-эз-Зоре

Сирийские военные в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Сирийские военные в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото

БЕЙРУТ, 13 мар — РИА Новости. Сирийские военные совместно с сотрудниками спецслужб обнаружили подпольный цех для чеканки монет террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, монетный цех был обнаружен в деревне Хасрат провинции Дейр-эз-Зор.

На опубликованных агентством фотографиях показано оборудование с турецкими надписями и маркировками.

* Террористическая организация, запрещенная в России