МИД России обеспокоен после угроз США нанести удары по Сирии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва возмущена и крайне обеспокоена в связи с угрозами США нанести военные удары по Сирии, сообщило министерство иностранных дел РФ.

"Подобные воинственные безответственные заявления американского представителя вызывают возмущение и крайнюю обеспокоенность", — говорится в заявлении российского МИД.

В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к новым действиям по Сирии, "если это необходимо". Она напомнила, что после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года США нанесли удар по авиабазе Шайрат, с которой, по утверждению Вашингтона, сирийские войска провели химическую атаку, так как Совет Безопасности ООН "не смог принять действия".