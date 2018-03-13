Российские военные доставили в Восточную Гуту две тонны гумпомощи

ЭДАК-ДУЭР, 13 мар — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в виде двух тонн продовольствия для вышедших из Восточной Гуты беженцев, сообщил журналистам во вторник начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

"Специалистами центра по примирению враждующих сторон было доставлено две тонны продовольствия в лагерь беженцев в населённом пункте Эдак-Дуэр, куда были перевезены вышедшие во вторник из города Дума мирные жители. Все они получат гуманитарную помощь", — сказал он.

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