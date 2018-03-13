Пинейро: встречи по Сирии в Астане, Сочи и Женеве должны продолжаться

ЖЕНЕВА, 13 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международные встречи по ситуации в Сирии, проходящие в Астане, Сочи и Женеве, должны продолжаться для продвижения политического решения конфликта, заявил глава Независимой комиссии по расследованию в Сирии Пауло Пинейро.

"Стороны конфликта должны поставить во главу угла нужды людей, которых они претендуют представлять. Политические диалоги в Женеве, Сочи и Астане, которые определили много нужд, должны продолжить работу по определению таких тем как неотъемлемой части политического решения, в то время как необходимо помнить, что не должно быть амнистий и помилований для тех, кто виновен в огромных нарушениях прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности", — сказал Пинейро, выступая во вторник на представлении доклада комиссии на 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

Среди основных тем, которые требуют незамедлительного решения, Пинейро назвал прекращение международных и беспорядочных атак на гражданское население, предоставление гуманитарного доступа в осажденные и труднодоступные районы, в особенности, в Восточную Гуту, решение вопроса о заключенных, незаконно задержанных, насильственно похищенных людях, а также создание условий для возвращения временно перемещенных жителей в свои дома и наказание виновных в многочисленных преступлениях.

Во вторник Независимая комиссия по расследованию в Сирии официально представила на СПЧ ООН свой 15-й доклад о нарушениях прав человека в стране за период с 8 июля 2017 года по 15 января 2018 года. Комиссия не имеет доступа в страну, потому свои расследования проводит на основании интервью с жертвами и свидетелями. В ходе подготовки нынешнего текста было проведено 513 таких интервью, а также изучены спутниковые снимки, видеоматериал и медицинские записи. Комиссия вновь указала на то, что в Сирии всеми сторонами конфликта массово нарушаются международное гуманитарное право, а также законодательство в области прав человека.

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