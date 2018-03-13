Анкара и Вашингтон договорились об отводе курдских сил из Манбиджа

АНКАРА, 13 мар — РИА Новости, Алёна Палажченко. Курдские формирования покинут сирийский Манбидж под контролем Анкары и Вашингтона, которые будут обеспечивать безопасность в этом регионе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"YPG (силы самообороны сирийских курдов) в Манбидже ни при каких условиях не останутся. Там останутся военные США и Турции, которые проконтролируют отход YPG и будут обеспечивать там безопасность. Сначала мы применим эту модель к Манбиджу, потом распространим ее на другие регионы – Ракку, восточный берег Евфрата, другие регионы, находящиеся под контролем YPG", — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.
Он добавил, что на его встрече в Вашингтоне 19 марта с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном будет обсуждена дорожная карта по Сирии.
"Мы обсудим ее вместе с календарем. На этой встрече могут возникнуть и другие темы, но все идет к общему пониманию", — отметил министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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