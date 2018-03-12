В Восточной Гуте через гумкоридор вывели 76 человек

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 мар — РИА Новости. Через гуманитарный коридор из Восточной Гуты в понедельник выведены 76 человек, включая 49 детей, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня через гуманитарный коридор было выведено 17 семей численностью 76 человек, включая 49 детей. Люди направлены в пункт временного размещения в н.п. Эддуэр", — сказал он.

По словам Евтушенко, Центр продолжает получать сообщения о блокировании боевиками выхода из анклава и о пресечении ими любых попыток перемещения мирных жителей во время действия "гуманитарных пауз".

"В результате среди населения растет недовольство, которое приводит к стихийным массовым протестам. Так, сегодня в населенном пункте Кафер-Батна вновь состоялся митинг местных жителей против боевиков, в поддержку армии и правительства Сирии. На этот раз на улицы вышло более трех тысяч человек. Мирные жители требовали от боевиков покинуть населенный пункт и открыть беспрепятственный проход к гуманитарному коридору Джисрейн", — сообщил он.

Однако при попытке выхода людей в направлении гуманитарного коридора по ним со стороны боевиков был открыт огонь.

"В результате, по имеющейся информации, погибло пять человек. Пункт прохода остается заблокированным", — заявил начальник Центра.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.