Постпред Сирии: операции против террористов не нарушают резолюцию СБ ООН

ООН, 12 мар — РИА Новости. Власти Сирии проводят операции против террористов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.

В понедельник Совет Безопасности ООН обсудил выполнение резолюции 2401 по режиму прекращения огня и гуманитарным паузам в Сирии. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании, что Сирия и Россия не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, ссылаясь на борьбу с террористическими группами. США распространили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты.

"Сирийская Арабская Республика подтверждает свое право на защиту граждан и борьбу с терроризмом в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в частности — вторым параграфом резолюции 2401, а также на борьбу со всеми, кто занимается, финансирует и поддерживает терроризм", — сказал Джаафари на заседании.

Он также подчеркнул, что правительство занимается восстановлением "всего, что было разрушено террористами".

Принятая 24 февраля резолюция СБ ООН 2401 требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

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