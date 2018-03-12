Генсек ООН заявил о несоблюдении перемирия в Сирии

ООН, 12 мар — РИА Новости. Режим прекращения огня в Сирии не соблюдается, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая с докладом в Совете Безопасности о выполнении резолюции 2401.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.
Позже в понедельник члены Совета Безопасности ООН обсудят с представителями Сирийской комиссии по переговорам выполнение резолюции по режиму прекращения огня и гуманитарным паузам в Сирии. Неформальная встреча состоится в 14.30 (21.30 мск), сообщили в постпредстве Нидерландов при ООН.
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