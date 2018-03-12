Генсек ООН заявил о несоблюдении перемирия в Сирии

ООН, 12 мар — РИА Новости. Режим прекращения огня в Сирии не соблюдается, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая с докладом в Совете Безопасности о выполнении резолюции 2401.

"Режим прекращения огня не установлен. Насилие продолжается в Восточной Гуте и за ее пределами, в том числе в Африне, районах Идлиба, Дамаске и его окраинах. В Восточной Гуте авиаудары, обстрелы и наземные наступления интенсифицировались после принятия резолюции и унесли жизни многих сирийцев", — заявил Гутерреш.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.

Позже в понедельник члены Совета Безопасности ООН обсудят с представителями Сирийской комиссии по переговорам выполнение резолюции по режиму прекращения огня и гуманитарным паузам в Сирии. Неформальная встреча состоится в 14.30 (21.30 мск), сообщили в постпредстве Нидерландов при ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>