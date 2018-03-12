Глава Европарламента призвал к длительному прекращению огня в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни в понедельник призвал к длительному прекращению огня в Сирии.

Ранее СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

"От имени Европарламента призываю к безотлагательной реализации резолюции Совета Безопасности ООН. Необходимо прекращение огня на длительное время, а также обеспечение защиты гражданских лиц, чтобы больные и раненые могли быть эвакуированы, и чтобы могла быть доставлена гуманитарная помощь", — сказал Таяни, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию вела видео-служба Еврокомиссии.

Председатель Европарламента подчеркнул, что "все стороны должны проявить ответственность, включая гарантов астанинского процесса".

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