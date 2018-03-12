Небензя: власти Сирии имеют право на антитеррористическую операцию в стране

ООН, 12 мар — РИА Новости. Власти Сирии имеют право проводить контртеррористическую операцию на территории страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан", — заявил Небензя.

Он отметил, что пригород Дамаска остается "рассадником террористов". "Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряженной ситуации в Сирии, и конечно, наиболее напряженный район в этом отношении — это Восточная Гута", — заявил российский постпред.

В понедельник США распространили новый проект резолюции СБ ООН по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании, что Сирия и Россия не выполняют принятую 24 февраля резолюцию 2401 по режиму прекращения огня, ссылаясь на борьбу с террористическими группами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>