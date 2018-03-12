Макрон считает, что решать без России сирийскую проблему неправильно

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости диалога с Россией для достижения мира в Сирии.

"Помогло ли отсутствие диалога с Россией в последние годы продвижению в сирийском вопросе? Мне не кажется, что это помогло", — заявил французский лидер на пресс-конференции во время своего визита в Индию. Трансляцию выступления вел канал BFMTV.

Макрон отметил, что Франция с мая прошлого года ведет постоянную и последовательную политику в отношениях с Россией и стремится к диалогу, который мог бы привести к конкретным результатам.

Президент Франции добавил, что принципиально важный вопрос для Парижа — соблюдение сирийскими властями требования о неприменении химоружия.