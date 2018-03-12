Из Восточной Гуты эвакуировали двести мирных граждан

БЕЙРУТ, 12 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Из поселения Мадьяра в сирийской Восточной Гуте в понедельник удалось эвакуировать 200 мирных граждан, сообщил РИА Новости правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Сегодня удалось вызволить несколько семей, всего 200 человек из Мадьяра",- сказал Джамаль.

Он отметил, что речь идет о пожилых людях, женщинах и детях.

Пригороды Дамаска в районе Восточная Гута остаются самым напряженным местом противостояния правительственных сил Сирии и так называемой вооруженной оппозиции. Боевики там удерживают множество мирных жителей в качестве живого щита и под угрозой расправы запрещают пользоваться гуманитарными коридорами, организованными российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии и властями страны.

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