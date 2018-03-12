В Восточной Гуте сирийская армия окружила два крупных форпоста террористов

БЕЙРУТ, 12 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии взяли в плотное кольцо террористов в городах Хараста и Дума в Восточной Гуте, сообщил РИА Новости информированный источник на месте.

"Каждый из городов находится в плотном кольце",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, с южной стороны армия находится на окраинах городов. Со стороны правительственной трассы Дамаск-Хомс ряд районов Харасты уже освобождены от террористов.

Террористы в свою очередь продолжают удерживать мирных жителей в качестве живого щита и под угрозой расстрела запрещают пользоваться гуманитарными коридорами.

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