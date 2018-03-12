Турецкие войска подошли к Африну на расстояние 1,5 км

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Турецкие войска, участвующие в операции "Оливковая ветвь", находятся в 1,5 километра от сирийского города Африн, сообщает в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что войска подошли к Африну с юго-восточного направления на расстояние 1,5 километра, с южного — на 3,5 километра. После того, как подразделения ВС Турции и отряды оппозиционной "Сирийской свободной армии" преодолеют это расстояние, начнется операция по вытеснению из города курдских формирований.

Сообщается, что с начала операции в Африне под контроль турецкой армии перешла территория площадью 1100 квадратных километров, на которой расположены пять районных центров, 151 село и 31 стратегическая высота.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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