Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция не зафиксировала ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – два, Дамаск – 16. Турецкой частью представительства нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,9 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 203 человека.

В Минобороны РФ отметили, что в течение суток не было подписано ни одного соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2431.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось, их 234.

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