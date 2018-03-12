Турция уничтожила более 3,3 тысячи боевиков с начала операции в Африне

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3347 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство", сообщает в понедельник генеральный штаб ВС Турции.
В воскресенье сообщалось о 3291 нейтрализованном боевике.
"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3347 членов террористических организаций. Операция успешно продолжается", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.
Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погибли 42 турецких военных.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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