Турция уничтожила более 3,3 тысячи боевиков с начала операции в Африне

Турецкая артиллерия стреляет в районе Африна в Сирии. Архивное фото

Турецкая артиллерия стреляет в районе Африна в Сирии. Архивное фото

АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3347 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство", сообщает в понедельник генеральный штаб ВС Турции.

В воскресенье сообщалось о 3291 нейтрализованном боевике.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3347 членов террористических организаций. Операция успешно продолжается", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погибли 42 турецких военных.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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