КСС отказываются покинуть Африн в обмен на прекращение операции Турции

КАИР, 11 мар — РИА Новости. Курдские силы самообороны (КСС) отказываются от предложений покинуть сирийский город Африн в обмен на прекращение операции турецких военных, сообщил РИА Новости представитель КСС Нури Махмуд.

В минувшую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что город Африн окружен и турецкие войска готовы войти в него "в любой момент". Одна из местных партий "Курдская демократическая прогрессивная партия" (КДПП) выступила с инициативой вывода курдских военных из Африна ради прекращения боевых действий.

"Мы сирийские силы, защищающие сирийскую землю. Мы не можем уйти и освободить место для ИГ* и "Аль-Каиды"* (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.). Такая инициатива отвергается", — заявил Махмуд.

"Эта партия (КДПП — ред.) присутствует в районах на севере Сирии под защитой КСС. Я не знаю, на каком основании прозвучало предложение, каков его вес, и есть ли у партии возможность быть посредником между нами и турецкими силами", — отметил Махмуд.

Представитель КДПП Ахмед Сулейман в пятницу заявил, что ситуация в Африне опасная и угрожает более чем миллиону людей, в связи с чем партия предлагает курдским военным отрядам выйти из города в обмен на возвращение турецких военных в свою страну и выступает за последующее создание в Африне гражданской администрации.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики оппозиционной "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Террористическая группировка запрещена в России.





Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>