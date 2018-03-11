Из Восточной Гуты вывели 52 мирных жителя, включая 26 детей

АДРА (Сирия), 11 мар — РИА Новости. Первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты состоялся в ночь на воскресенье — через гуманитарный коридор при содействии Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийской армии населенный пункт Мисраба покинули 52 человека, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

"Сегодня из Восточной Гуты было выведено 52 мирных жителя, из них 26 — дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская", — сказал он.

Жители, покинувшие район, выразили благодарность сирийским военным и представителям ЦПВС.

"Большое спасибо! При боевиках мы жили в страхе, были очень тяжелые условия. Они взвинтили цены на продовольствие, ввели жесткий режим существования — за малейшую провинность можно было лишиться головы. Сейчас Мисрабу заняла сирийская армия. Теперь там все стабильно", — сказал один из мирных жителей.

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