Курдские ополченцы отразили одну из атак протурецких сил в Африне

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн. Архивное фото

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн. Архивное фото

БЕЙРУТ, 10 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Курдские силы самообороны (КСС) отразили атаку подразделений ВС Турции и "Сирийской свободной армии" в районе поселения Халта в районе Африн, наступавшие потеряли не менее 18 человек убитыми, сообщил РИА Новости официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.

"В ходе боев в Халте была уничтожена техника противника и не меньше 18 боевиков. Сказать точно, сколько из них было турецких военнослужащих, сложно. Бои за Халту продолжаются", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя КСС, боевики протурецких радикальных группировок уже вошли во второй по величине города района Африн — Джендерес. Однако курдские ополченцы, ведя партизанскую тактику, пока не дают боевикам и турецким военным окончательно закрепиться, отметил Хеду.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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