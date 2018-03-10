В МИД Сирии рассказали, почему власти страны не сотрудничают с СПЧ ООН

ДАМАСК, 10 мар — РИА Новости. Сирийское правительство не поддерживает сотрудничество с Советом по правам человека (СПЧ) ООН, так как он пропагандирует политику Запада, враждебную для Сирии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад.
"Мы не сотрудничаем с СПЧ, так как он политизирован и пропагандирует политику западных государств, направленную против Сирии", — сказал Микдад.
Сирийский дипломат добавил, что Дамаск "приветствует профильные комитеты, способные расследовать применение химического оружия".
Микдад напомнил, что сирийское правительство потребовало от международных следователей проверить сообщения, связанные с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, однако был получен отказ под предлогом плохих условий безопасности.
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