Запад игнорирует применение боевиками химоружия в Сирии, заявили в Дамаске

ДАМАСК, 10 мар — РИА Новости. Запад до сих пор игнорирует факт применения боевиками химоружия в Сирии, несмотря на наличие доказательств, заявил журналистам в субботу замглавы МИД САР Фейсал Микдад.
Он обратил внимание на то, что западные страны закрыли глаза на данные о наличии у боевиков большого запаса отправляющих химических веществ.
"Мы обнаружили большие объемы химических веществ в районах, находившихся под контролем боевиков. При этом результаты из расследований не указывают на то, кто применял химоружие. В них только говорится, что это были не боевики", — посетовал Микдад.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами. МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
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