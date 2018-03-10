МИД Турции заявил о договоренности с США по стабилизации в Манбидже

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit заявил, что Турция и США пришли к договоренности о стабилизации ситуации в сирийском Манбидже.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара призывает Вашингтон предотвратить передислокацию сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа в Африн, где ВС Турции проводят военную операцию.

"Сейчас мы договорились с американцами о стабилизации в Манбидже и городах, расположенных к востоку от Евфрата. Мы создали для этого рабочие группы", — заявил он.

Министр отметил, что 19 марта он проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*. Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из сирийского Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

* Террористическая организация, запрещенная в России.