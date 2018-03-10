Иракские ополченцы нанесли удар по террористам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Иракские ополченцы заявили, что нанесли минометный удар по террористам ИГ* на территории Сирии.

Иракское народное ополчение (Аль-Хашд аш-Шааби), состоящее преимущественно из шиитов, выступает на стороне армии Ирака в борьбе с ИГ*.

"Минометный взвод… в ополчении нанес в пятницу удар по скоплениям боевиков ИГ* в деревне Эль-Атшана после получения данных разведки о наличии группировки, готовящей нападение на наши подразделения на границе", — говорится в сообщении на сайте ополчения.

Как отметили иракские ополченцы, удары попали "напрямую в сердце группировки" боевиков в этом районе. Деревня располагается в сирийской провинции Ракка недалеко от сирийско-иракской границы. Откуда иракские ополченцы вели огонь, не уточняется.

*Террористическая организация, запрещена в России

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