Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — три, Дамаск — пять. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хама — два, Дамаск — два", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Катар провинции Алеппо. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,9 т. В течение суток медицинскую помощь получили 84 человека.

В Минобороны отметили, в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Исстаблат провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2429.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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