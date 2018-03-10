Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Катар провинции Алеппо. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,9 т. В течение суток медицинскую помощь получили 84 человека.
В Минобороны отметили, в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Исстаблат провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2429.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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