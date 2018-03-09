В Дамаске в результате минометного обстрела погибли женщина и ребенок

БЕЙРУТ, 9 мар — РИА Новости. Боевики в пятницу подвергли минометному обстрелу квартал Джарамана на окраине Дамаска, погибли женщина и ребенок, сообщает сирийское национальное агентство со ссылкой на полицию.

По данным полиции, при обстреле еще две женщины и ребенок получили осколочные ранения.

В минувший вторник в результате обстрелов боевиками сирийской столицы погибли три человека, около 20 граждан получили ранения.

Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.

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