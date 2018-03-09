Сирия более 140 раз уведомляла ООН, что террористы владеют химвеществами

КАИР, 9 мар — РИА Новости. Власти Сирии направили в Совет Безопасности ООН более 140 писем с данными, подтверждающими, что террористические группировки владеют химическими веществами, которые они используют против мирного населения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.
В качестве примера дипломат приводит данные о том, что 22 февраля 2018 года грузовики с отравляющими веществами прошли через КПП Баб эль-Хава на границе с Турцией. По словам Джаафари, эти вещества были переданы для использования против мирных жителей в районах дислокации террористов.
Сирийский постпред выразил сожаление в связи с тем, что секретариат ООН не пользуется этой информацией, несмотря на то, что он лично передал часть данных членам Совета Безопасности во время публичного слушания несколько дней назад.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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