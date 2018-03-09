КАИР, 9 мар — РИА Новости. Турецкое правительство открыло границы перед десятками тысяч террористов для проникновения в Сирию и способствовало финансированию их деятельности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари.

"Турецкое правительство открыло границы перед десятками тысяч террористов для входа в Сирию", — заявил он.

Сирийский постпред при ООН отметил, что турецкое правительство способствовало вооружению террористов и финансированию их деятельности, создало для них лагеря военной подготовки на своей территории, а также облегчило для них доступ к химическому оружию.

По словам Джаафари, террористические группировки "по наущению турецкого правительства" ограбили заводы в Алеппо, ценность награбленного оценивается в десятки миллиардов долларов.

Как заявил постпред Сирии, Турция не ограничилась совершением этих преступлений против сирийского народа и начала прямую агрессию в Африне.

Джаафари подчеркнул, что Турция в своих официальных заявлениях отказалась соблюдать положения резолюции 2401 о прекращении военных действий на всей территории Сирии.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это позволит безопасно и беспрепятственно доставить гуманитарную помощь и провести медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых. Власти Турции и курдское ополчение в сирийском Африне сказали, что готовы соблюдать принятую Совбезом ООН резолюцию.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.