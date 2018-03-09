Турецкие войска могут в любой момент войти в центр Африна, заявил Эрдоган

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что центр сирийского Африна окружен, турецкие вооруженные силы могут войти туда в любой момент.Haberturk слова Эрдогана.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция в Африне завершится до мая.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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