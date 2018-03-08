Дамаск открыл дополнительный пункт пропуска для жителей из Восточной Гуты

ДАМАСК, 8 мар — РИА Новости. Власти Сирии открыли в четверг дополнительный пункт пропуска Млеха – Джисрейн для выхода мирных жителей из Восточной Гуты, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня для выхода мирных жителей из данных населенных пунктов сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха – Джисрейн", — сказал он.

Евтушенко отметил, что при перемещении мирных жителей на пункт пропуска, боевики группировки "Фейлак ар-Рахман"* расстреляли их. Сожжены три автомобиля, имеются погибшие и раненые. В 17 часов был произведен обстрел из минометов самого пункта пропуска, отмечается в сообщении.

Также незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела пункта пропуска в районе населенного пункта Мухаям Аль-Вафедин.

"Огонь ведется, в том числе и во время действия "гуманитарных пауз", в связи с чем, на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось", — сказал Евтушенко.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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