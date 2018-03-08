Гумконвой в Восточную Гуту перенесли из-за обстрелов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 мар — РИА Новости. Запланированный на утро 8 марта гумконвой в Думу (Восточная Гута) переносится из-за участившихся обстрелов боевиками, начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.

"В связи с участившимися обстрелами правительственных войск и гуманитарного коридора боевиками "Джабхат ан-Нусры"* международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе запланированного на утро 8 марта гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума на более поздние сроки", — сказал генерал.

Он добавил, что оказание гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты будет возобновлено после стабилизации обстановки.

"Учитывая сложившуюся обстановку, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности", — заявил Евтушенко.

Он также отметил, что российская сторона настаивает на недопустимости насилия в отношении мирных жителей, их удерживания в анклаве и использования в качестве живого щита.

* Террористическая организ0ация, запрещенная в России.