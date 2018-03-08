Гумконвой в Восточную Гуту перенесли из-за обстрелов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 мар — РИА Новости. Запланированный на утро 8 марта гумконвой в Думу (Восточная Гута) переносится из-за участившихся обстрелов боевиками, начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.
Он добавил, что оказание гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты будет возобновлено после стабилизации обстановки.
"Учитывая сложившуюся обстановку, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности", — заявил Евтушенко.
Он также отметил, что российская сторона настаивает на недопустимости насилия в отношении мирных жителей, их удерживания в анклаве и использования в качестве живого щита.
* Террористическая организ0ация, запрещенная в России.
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