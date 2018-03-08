Не менее полутора тысяч жителей Восточной Гуты готовы выйти из анклава

ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 мар — РИА Новости. Не менее 1,5 тысяч жителей Восточной Гуты готовы выйти из анклава, но лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить этого, сообщает начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.

Он также отметил, что на горячую линию центра по примирению поступают обращения мирных жителей, заявляющих о готовности выйти из Восточной Гуты. Они жалуются на невыносимые условия и готовы покинуть зону деэскалации, даже минуя подготовленный гуманитарный коридор.

"Лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода населения из Восточной Гуты. По нашим оценкам, на сегодняшний день готовы выйти из Восточной Гуты не менее полутора тысяч жителей населенных пунктов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ", — сказал Евтушенко.