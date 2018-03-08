В Ингушетии похоронили погибшего в Сирии при крушении Ан-26 военнослужащего

НАЛЬЧИК, 8 мар – РИА Новости. Похороны военнослужащего Рамзана Героева, погибшего при крушении самолета Ан-26 в Сирии, прошли в четверг в Ингушетии, его именем будет названа школа в селе Нестеровское, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
"В четверг прошли похороны погибшего, в траурной церемонии принял участие глава республики Юнус-Бек Евкуров. Принято решение назвать именем Героева школу в его родном селе Нестеровское", — сказал собеседник агентства. По его данным, 38-летний Героев служил в звании старшины.
Ранее Евкуров поручил оказать семье погибшего необходимую материальную помощь и проконтролировать начисление страховых выплат.
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