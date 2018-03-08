В Африне за полтора месяца погибли 165 мирных жителей, сообщили в SDF

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

Турецкие танки и вертолеты продвигаются в деревню Аль-Маабатлы в регионе Африн в северо-западной части провинции Алеппо в Сирии в рамках продолжающегося наступления. 2 марта 2018

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Артиллерийские обстрелы и авиаудары турецкой армии в ходе операции в сирийском Африне за полтора месяца боев повлекли гибель 165 мирных жителей, включая 28 женщин и 32 детей, сообщили "Сирийские демократические силы" (SDF, арабо-курдские отряды).

Турецкая армия и лояльные ей отряды боевиков 20 января начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне против отрядов SDF и YPG, которых Анкара считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

SDF подвели статистику своих и турецких потерь за все время операции, а также погибших и раненых среди мирных жителей.

"Гражданские жертвы (погибшие и раненые): согласно официальной статистике органов здравоохранения, 165 гражданских лиц были убиты, в том числе 28 женщин и 32 ребенка, во время турецких авиаударов и артиллерийских обстрелов. Кроме того, получили ранения 650 гражданских лиц, в том числе 93 женщины и 87 детей", — говорится в сообщении SDF.

Свои потери за этот же период SDF оценили в 283 человека.

"Были убиты 1588 членов террористических группировок и турецких солдат…. Наши силы уничтожили 96 бронемашин турецкой армии вторжения и террористических группировок, в том числе танков и броневиков", — говорится в сообщении.

Ранее генеральный штаб ВС Турции сообщил, что турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3055 врагов. По данным вооруженных сил Турции, с начала операции в Африне погибли 42 турецких военных.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>