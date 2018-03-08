Боевики срывают эвакуацию жителей в Восточной Гуте, заявили в Минобороны

ВОСТОЧНАЯ ГУТА (Сирия), 8 мар — РИА Новости. Мирные жители Восточной Гуты присылают обращения на "горячую линию" Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщая о готовности покинуть район, однако лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить этого, сообщил представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"Для этого незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела района пункта пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Огонь ведется в том числе и во время действия "гуманитарных пауз", в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось", — сказал он.

По его словам, обстановка в районе остается сложной и напряженной.

"За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты в очередной раз были обстреляны жилые кварталы Дамаска и ближайших пригородов. Было выпущено восемь мин, ранено девять мирных жителей, есть разрушения", — отметил Золотухин.

Десятая "гуманитарная пауза" в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск) и продлится до 14.00.

"Гуманитарный коридор открыт как для мирного населения Восточной Гуты, так и для боевиков с их семьями. Им гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения", — добавил генерал.

Он также отметил, что в связи с действиями боевиков зафиксированы стихийные волнения в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума.

"Более того, есть данные, что и среди рядовых боевиков появились желающие покинуть Восточную Гуту, в том числе вместе со своими семьями. Однако их главари категорически против и угрожают расправой любым потенциальным перебежчикам", — заявил представитель центра.

"Учитывая сложившуюся обстановку, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности", — заключил Золотухин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>