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Война в Сирии
Война в Сирии

Полк "Херомон": бывшие боевики рассказали о примирении с сирийской армией

11:2708.03.2018
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБывшие боевики воюющие на стороне сирийской армии в провинции Кунейтра , на Голанских высотах ( полк Харамун). 26.02.18Бывшие боевики воюющие на стороне сирийской армии в провинции Кунейтра , на Голанских высотах ( полк Харамун). 26.02.18
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

БЕЙТ-ДЖАН (Сирия), 8 мар – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Машин по дороге из Дамаска к Голанским высотам совсем немного, однако и ощущение войны здесь практически отсутствует. В провинции Каламун в районе поселения Бейт-Джан, где совсем недавно шли ожесточенные бои, сегодня на постах стоят бывшие боевики вместе с регулярными войсками.

На крайнем блокпосте в окрестностях Бейт-Джана машину встречают бородатые боевики с оружием и несколько человек в форме регулярной сирийской армии. В округе, как и положено в местных горах, минимум шума и бесконечность голых фруктовых деревьев.

Корреспондент РИА Новости, пробыв день вместе с "примиренными" боевиками полка "Херомон", узнал, что заставило бывших членов "Свободной сирийской армии" (ССА) перейти на сторону правительственных войск и насколько эффективна идея народного примирения и совместной борьбы с терроризмом в Сирии.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинБывшие боевики воюющие на стороне сирийской армии в провинции Кунейтра , на Голанских высотах ( полк Харамун). 26.02.18
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Бывшие боевики воюющие на стороне сирийской армии в провинции Кунейтра , на Голанских высотах ( полк Харамун). 26.02.18

Тревожный блокпост

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Михаил Алаеддин / МИА "Россия сегодня"
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Полк "Херомон" был сформирован больше года назад из парней, проживающих в провинции Кунейтра и воевавших здесь в рядах ССА и прочих малоизвестных бандформирований. Всего "примиренных" боевиков на сегодняшний день около 1300 человек. Все они в ходе переговоров с сирийским правительством добровольно сложили оружие, прошли процесс реабилитации, после чего вернулись в свои села на боевые позиции, чтобы на этот раз развернуть цевье в сторону террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и ее союзников.

"Вот вам, пожалуйста, успешный пример тех, кто получил амнистию и отказался от радикальных группировок. Стоят, охраняют. Ты русский, я офицер сирийской армии, что им мешает нас взять в плен, забрать твою машину и продать нас террористам. Но это все уже стереотипы. Они теперь не боевики", — говорит офицер Зейн вполголоса, улыбаясь, пока боец на посту походит к окну машины.

Зейн быстро объясняет человеку с автоматом цель нашего визита и узнает, где припарковать машину. С последним проблем тут уж совсем не было.

"Добро пожаловать, меня зовут Мохамед", — показывая ладонью на стулья и опустив автомат, говорит подошедший боец.

После шутки Зейна адреналина в организме хватает, перед глазами новые неприятные сценарии. Но тишина гор и запах тлеющего дерева из ржавой буржуйки успокаивают.

© AFP 2018 / Jalaa MareyИзраильские военные в районе Голанских высот. 11 февраля 2018
© AFP 2018 / Jalaa Marey
Израильские военные в районе Голанских высот. 11 февраля 2018

Смысл в родине

Афганские силы безопасности после операции против боевиков исламского государства (ДАИШ) в провинции Нангархар
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
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Улыбка с лица Мохамеда после ряда вопросов пропала, но говорить он не отказался.

"Понимаешь, мы, живя в Кунейтре, никогда не хотели навредить своей стране. Мы сначала думали, что в рядах ССА мы сделаем нашу страну лучше, но потом пришли иностранные командиры из Саудовской Аравии, Ливана и Иордании и других стран, и стало ясно, что тут война идет на разделение и уничтожение нашей страны, и мы искали связи через посредников с правительством. Мы сказали, что хотим вернуться к мирной жизни и не хотим воевать против армии", — спокойно вспоминает Мохамед.

Мужчина постарше в засаленной вязаной кофте, попросив слово, начал рассказывать, что тут до границы с Израилем подать рукой, недалеко и Иордания. Боевики, пришедшие в эти земли, чувствовали себя в Кунейтре комфортно: помощь из пограничных стран, лечение, деньги от саудовских покровителей.

"Но они нас эксплуатировали почти три года, а жизнь становилась только хуже. Мы не хотим, что бы наши земли захватил Израиль или кто-то другой. Вступить в ряды Свободной армии было ошибкой, армия на деле оказалась далеко не свободной", — говорит мужчина, и его глаза наливаются злостью.

Напряженность замечает и Зейн, знаком подзывает армейца с поста, ситуация, кажется, на пустом месте начинает накаляться. Боец, подбежав, выкидывает какую-то шутку, и компания заливается смехом.

"Жаль, что нельзя так просто везде решить проблему, одной шуткой", — шепчет Зейн.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинБывшие боевики воюющие на стороне сирийской армии в провинции Кунейтра , на Голанских высотах ( полк Харамун). 26.02.18
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Бывшие боевики воюющие на стороне сирийской армии в провинции Кунейтра , на Голанских высотах ( полк Харамун). 26.02.18

Призыв к Восточной Гуте

Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия
© AFP 2018 / Abdulmonam Eassa
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Пройдя процесс "адаптации" у вооруженных крестьян, начинаем копать глубже и заводим разговор о ситуации по ту сторону Дамаска – о Восточной Гуте. Вопрос простой: почему там не пошли по примеру Голан?

"Мы всячески пытаемся передать ребятам в Гуте, что их водят за нос, что кровопролитие давно пора закончить и выгнать иностранцев, как мы выгнали их отсюда. Но там все сложней, там много наемников, террористы из "Нусры"*, "Джейш аль-Ислам"* и прочие слишком сильно держат все в своих руках и принуждают к войне молодых ребят из Гуты", — объясняет Мохамед.

В Восточной Гуте, по словам бывших "братьев по оружию", много политики, это участок, откуда можно обстреливать Дамаск, оказывать хоть какое-то политическое давление на руководство страны, и там большое влияние зарубежных стран — как западных, так и арабских.

В отличие от деревень на Голанских Высотах, боевики в Восточной Гуте удерживают сотни тысяч людей как живой щит, среди боевиков много наемников, и у них задача всеми средствами и силами не дать мирным жителям выйти на подконтрольные правительству территории.

"Хочу призвать ребят в Гуте ополчиться против наемников. Надо ради своих семей вернуться к миру, пока это возможно. Мы смогли это сделать, и они смогут", — говорит Мохамед.

После нескольких лет войны доверие сторонам конфликта восстановить сложно. Поговорив с бывшими боевиками и военнослужащими, становится ясно, что принцип "доверяй, но проверяй" здесь работает в полную силу. Когда зашел разговор о поездке в само поселение Бейт-Джан, дипломатичный намек Зейна, что нам пора возвращаться в Дамаск, оставил вопросы, но не встретил возражений.

*Террористические организации, запрещенные в России.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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S F
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт...))))))
12:04
08.03.2018
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