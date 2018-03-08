Турция уничтожила более трех тысяч боевиков с начала операции в Африне

Поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования в районе границы между Сирией и Турцией в регионе Африн

Поддерживаемые Турцией сирийские вооруженные формирования в районе границы между Сирией и Турцией в регионе Африн

АНКАРА, 8 мар — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 3055 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"*, заявил в четверг генеральный штаб ВС Турции.

В среду сообщалось о 2940 нейтрализованных боевиках.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 3055 членов террористических организаций. Операция успешно продолжается", — сообщило турецкое военное ведомство в Twitter.

Ранее в Вооруженных силах Турции рассказали, что с начала операции в Африне погибли 42 турецких военных.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещена в России

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