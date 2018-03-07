Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой Ан-26 в Сирии

МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии, сообщили в среду в пресс-службе белорусского лидера.
"С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолета Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим, повлекшей многочисленные человеческие жертвы", — говорится в сообщении.
Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему братскому российскому народу.
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