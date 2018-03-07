Россия призвала боевиков в Восточной Гуте прекратить насилие над населением

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. РФ призывает лидеров незаконных вооруженных формирований Восточной Гуты немедленно прекратить репрессии в отношении местных жителей, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Мы призываем лидеров незаконных вооруженных формирований Восточной Гуты немедленно прекратить репрессии в отношении местных жителей", — сказал он.

Евтушенко также напомнил, что гуманитарный коридор открыт не только для мирного населения, но и для боевиков с их семьями.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон гарантирует вашу безопасность, готов предоставить необходимое количество транспорта и обеспечить охрану по всему маршруту движения", — добавил он.

Глава Центра отметил, что обстановка в Восточной Гуте остается напряженной, но пострадавших за последние сутки нет.

"За прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Начало снижаться количество обстрелов гуманитарного коридора. Прекратился снайперский огонь. Огонь из стрелкового оружия сегодня велся только дважды. Пострадавших нет", — сказал Евтушенко.

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