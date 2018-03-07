Власти Ингушетии окажут помощь семье погибшего при крушении Ан-26

НАЛЬЧИК, 7 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии окажут всю необходимую помощь семье военнослужащего, погибшего при крушении самолета Ан-26 в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.

Российский военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолёта, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они — военнослужащие Вооружённых сил России.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета находился житель республики Рамзан Героев, который погиб при исполнении служебного долга, самоотверженно защищая свою страну.

"Власти республики окажут родным погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку", — сказал собеседник агентства.

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