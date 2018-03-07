Евкуров сообщил, что военнослужащий из Ингушетии погиб при крушении Ан-26

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что среди погибших при крушении российского самолета Ан-26 вблизи сирийского Хмеймима был житель республики.

Российский военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолёта, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они — военнослужащие Вооружённых сил России.

"На аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолёт Ан-26, на борту которого находился и наш земляк Рамзан Героев. Молодой человек погиб при исполнении служебного долга. Самоотверженно защищая свою страну, свою Родину ", — написал Евкуров в Instagram.