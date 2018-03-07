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Война в Сирии
Война в Сирии

Коалиция США отрицает обвинения в гибели 150 человек при ударе близ Ракки

16:0907.03.2018
(обновлено: 16:19 07.03.2018)
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© AFP 2018 / Bulent KilicПанорама Ракки. Архивное фотоПанорама Ракки. Архивное фото
© AFP 2018 / Bulent Kilic

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция США отрицает обвинения ООН в гибели 150 гражданских лиц при ударе 20 марта 2017 года по школе близ сирийской Ракки, но может пересмотреть позицию, если появятся новые "заслуживающие доверия" детали, заявил РИА Новости в среду представитель коалиции.

Последствия авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГ на севере Ракки, Сирия. Архив
© AP Photo / Aamaq News Agency
Независимая комиссия обвинила США в нарушении гуманитарного права в Сирии

Международная коалиция во главе с США во время освобождения сирийской Ракки нарушала международное гуманитарное право, нанося авиаудары по школе в районе Аль-Мансур, в результате чего погибли 150 человек, говорится в новом докладе независимой комиссии по расследованию ситуации в Сирии, представленном во вторник в ООН в Женеве.

При этом представитель коалиции заявил РИА Новости, что у военных коалиции по-прежнему нет "твердых данных" о гибели гражданского населения.

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Авиаудар, упомянутый в докладе ООН, произошел поздно вечером 20 марта 2017 года. Мы определили, что по крайней мере одно заявление о гибели гражданских лиц при этом ударе было продублировано в связи с путаницей в датах — либо 20 марта, либо 21 марта после полуночи. Тем не менее, основываясь на всей предоставленной информации, включая видео с боевого комплекса, мы не располагаем твердыми данными, что данный авиаудар привел к жертвам среди гражданского населения", — заявил представитель коалиции.

Собеседник агентства также отметил, что коалиция готова пересмотреть свои оценки, но только если получит дополнительную "заслуживающую доверия" информацию.

"Мы… очень заинтересованы в том, чтобы прояснить поступающие сообщения и обеспечить их правдивость и принцип ответственности. Мы также заинтересованы в фактах, которые ООН использовало, чтобы сделать выводы, отличающиеся от нашего заключения. В прошлом мы пересматривали ряд наших оценок, основываясь на новой информации, и мы готовы к пересмотру и данной оценки, если можно будет получить заслуживающую доверия или аргументированную информацию", — сказал представитель коалиции.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
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По его заявлению, все авиаудары тщательно планируются, и коалиция не отказывается от расследования каждого инцидента, где предположительно погибли люди. "Авиаудары коалиции — результат тщательного, взвешенного планирования. Они включают детальную разведывательную информацию из множества источников. Это часть скоординированных усилий, которые должны обеспечить точность и минимизировать риски для гражданского населения. Хотя традиционные методы расследования, такие как интервьюирование очевидцев и изучение места происшествия, в Ираке и Сирии могут применяться лишь ограниченно, мы рассматриваем всю доступную информацию, связанную с каждым конкретным авиаударом", — сказал представитель коалиции.

В своем докладе комиссия, в частности, обратилась к событиям 20-21 марта 2017 года, когда возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по школе Аль-Бидая в районе Аль-Мансур, который на тот момент контролировался запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*. По данным комиссии, в школе с 2012 года проживали временно перемещенные семьи. Из-за удара коалиции погибли 150 человек из 200 находившихся в школе. В то же время США заявляли, что целью атаки были 30 засевших в здании боевиков ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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saltykov_ap
Это и есть та самая исключительная черта англосаксов - никогда не созноваться в убийстве мирных жителей. Даже будучи взятых с поличным. Они это уже сотни лет практикуют. Не удивительно.
16:17
07.03.2018
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