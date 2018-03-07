Лавров обсудил с главой МИД Мозамбика сирийское урегулирование

МАПУТУ (Мозамбик), 7 мар – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Мозамбика Жозе Пашеку ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, сирийское урегулирование.

"Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на севере Африки, в частности ситуацию вокруг сирийского урегулирования", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

Он отметил, что Россия активно занимается содействием преодоления сирийского кризиса и как член Совета Безопасности ООН, и как участник астанинского процесса.

"И свой вклад мы также внесли в общие усилия по выполнению резолюции Совета Безопасности 2254, проведя вместе с иранскими и турецкими коллегами в Сочи конгресс сирийского национального диалога в январе этого года", — напомнил российский министр.

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