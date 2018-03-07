В МИД призвали к уничтожению боевиков, воющих в Восточной Гуте

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Боевики, которые продолжают совершать теракты в Восточной Гуте, подлежат уничтожению, а те, кто желает сдаться, могут покинуть район, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"РФ смотрит однозначно на то, что боевики, которые продолжают сражаться и продолжают совершать террористические акты, подлежат уничтожению; те, кто хочет сдаться — вы прекрасно понимаете, каким образом это тоже возможно осуществить", — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

"Для гражданского населения есть возможность, и должна быть обеспечена возможность, это предусмотрено — на выход из этих районов, которые сейчас находятся в зоне боевых действий", — добавила она.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают ракетные и минометные обстрелы.

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