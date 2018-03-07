Швейцария ужесточила санкции в отношении Сирии

ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Федеральный Совет принял решение об ужесточении санкций в отношении Сирии из-за ухудшения ситуации в стране для мирного населения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO).

"В связи с ухудшением ситуации для населения Сирии Федеральный Совет принял решение об ужесточении санкций", — говорится в заявлении.

Пересмотру подверглись все санкции, введенные Швейцарией в отношении Сирии. В частности, под запрет попали продажа военного оборудования и товаров, которые могут послужить для репрессий, осуществление финансовых или других услуг и предоставление финансовых средств, которые также могут служить для репрессий, закупка нефти и нефтепродуктов, а также продажа топлива и финансирование и поставка оборудования для разработок нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Кроме этого, в Сирию запрещено поставлять технологии слежения, драгоценные материалы, алмазы и предметы роскоши, нельзя вести торговлю культурными ценностями.

Помимо этого, Швейцария заморозила вклады и счета, принадлежащие ряду физических лиц, предприятий и организаций и ввела запрет на открытие новых счетов.

С момента вступления в силу санкций с 7 марта для ряда физических лиц запрещен транзит через Швейцарию. Помимо президента Сирии Башара Асада, в список, в частности, попали министр информации и министр промышленности Сирии, назначенные на свои посты в январе 2018 года.

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