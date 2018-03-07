Глава УВКПЧ ООН обвинил Дамаск в ударах по мирным жителям

ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн обвинил Дамаск и его региональных союзников в создании условий для расцвета экстремизма.

Об этом он заявил, выступая с докладом о ситуации с правами человека в мире в ходе 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

Так, в ходе своего выступления он обвинил Дамаск и союзников в создании условий, благодаря которым "расцвели вооруженные экстремистские группировки". Также он обвинил власти Сирии в ударах по мирным жителям в связи с борьбой с террористами, которых он назвал "несколькими сотнями бойцов".

Верховный комиссар ООН назвал происходящее в Восточной Гуте "намеренным апокалипсисом", вновь обвинив в этом Дамаск, поддерживаемый "иностранными союзниками". По его утверждениям, такая же ситуация может возникнуть и в других районах страны.

"Необходимо срочно свернуть с этого катастрофического пути и передать Сирию в Международный Уголовный Суд", — заявил он.

Ранее в МИД России заявили, что утверждения Запада о неизбирательных ударах сирийской армии и применении ею химического оружия в Восточной Гуте бездоказательны. В свою очередь российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска.

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.