Источник рассказал об угрозе доставки гумпомощи в сирийскую Думу

ЖЕНЕВА, 7 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Доставка гуманитарной помощи в Думу 5 марта совместным конвоем ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца была под угрозой срыва из-за двухчасового общения сотрудников конвоя с руководителями местных военного и политического советов, видеозапись которого затем использовалась боевиками "Джебхат ан-Нусры"* (группировка запрещена в РФ) в пропагандистских целях, заявил РИА Новости дипломатический источник в Целевой группе по гуманитарным вопросам в Сирии.

"После входа колонны в Думу в одной из местных мечетей была проведена акция общения персонала конвоя с руководителями местных военного и политического советов, где велась съемка, которая впоследствии была использована боевиками "Джейш аль-Ислам"* в пропагандистских целях. При этом, по причине двухчасового простоя доставка гуманитарной помощи и медикаментов мирным жителям фактически оказалась под угрозой срыва", — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что гуманитарные агентства смогли лично убедиться в том, что боевики насильно удерживают гражданских лиц в качестве живого щита.

"Жители просили сотрудников ООН и персонал конвоя способствовать их выходу из этой зоны, рассказывали, что боевики отбирают у них помощь, запрещают покидать дома", — сказал он.

В понедельник в Думу впервые с 15 ноября 2017 года вошел совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца. После того, как конвой начал разгрузку, колонна попала под обстрел. Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, гуманитарный конвой попал под минометный обстрел боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам во вторник заявило, что намерено направить новый конвой в Думу 8 марта.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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