Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Действия сирийской армии в Восточной Гуте не противоречат резолюции СБ ООН, Россия поддерживает контртеррористическую операцию своими ВКС, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ответ на ежедневный обстрел центральных районов Дамаска со стороны террористов, которые окопались в Восточный Гуте, сирийская армия начала крупномасштабную операцию в этом пригородном районе с целью ликвидации исходящей оттуда угрозы безопасности мирных жителей. Россия не рассматривает данную контртеррористическую операцию как противоречащую положениям недавно принятой резолюции 2401 Совета Безопасности и поддерживает борьбу с террористами в Восточной Гуте действиями своих ВКС", — сказала она.

Захарова напомнила, что в пункте 2 данной резолюции четко подтверждается, что прекращение боевых действий не распространяется на военные операции против террористических группировок ИГ*, "Аль-Каида"*, "Ан-Нусра"* (запрещены в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России

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