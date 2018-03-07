В МИД раскритиковали заявления Запада о деятельности Сирии в Восточной Гуте

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Заявления Запада о неизбирательных ударах сирийской армии и применении ею химического оружия в Восточной Гуте бездоказательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Раздающаяся из ряда западных столиц критика якобы неизбирательного удара сирийской армии по Восточной Гуте как всегда бездоказательна, абсурдна с точки зрения логики обвинения Дамаска в применении отравляющих веществ, не служит интересам скорейшего прекращения кровопролития, страданий остающегося в анклаве мирного населения. И лишь безответственно поощряет тех, кто нашел себе место в одном окопе с террористами", — сказала она.

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